Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في بروكسل اليوم.. مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان يعقد اجتماعه التاسع

Lebanon 24
15-12-2025 | 04:55
يعقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان اجتماعه التاسع اليوم الاثنين 15 كانون الأول في بروكسل.

 

وترأس وفد الاتحاد الأوروبي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، فيما يرأس وفد لبنان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. وتمثل المفوضية الأوروبية مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا.

 

ويناقش الطرفان في جلسة عامة الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، استناداً إلى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، التي تُشكل الأساس القانوني والمؤسسي والسياسي للشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.

 

ثم يعقد الطرفان في جلسة مغلقة حواراً سياسياً بشأن القضايا الإقليمية".

 

