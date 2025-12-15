في بروكسل اليوم.. مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان يعقد اجتماعه التاسع

يعقد مجلس الشراكة بين ولبنان اجتماعه التاسع اليوم الاثنين 15 كانون الأول في .

وترأس وفد الاتحاد الممثلة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، فيما يرأس وفد والمغتربين يوسف رجي. وتمثل مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا.

ويناقش الطرفان في جلسة عامة الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، استناداً إلى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، التي تُشكل الأساس القانوني والمؤسسي والسياسي للشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.

ثم يعقد الطرفان في جلسة مغلقة حواراً سياسياً بشأن الإقليمية".