من تنظيم الجيش.. جولة لوفد السفراء والملحقين العسكريين الغربيين في جنوب الليطاني

وصل قبل ظهر اليوم الإثنين وفد السفراء والملحقين العسكريين الغربيين إلى ثكنة بنوا في صور في بداية جولة ينظمها الجيش لإطلاعهم على مسار تطبيق خطة سحب السلاح والاعتداءات .



وقد انضم للجولة العماد ، وقدم العميد قائد قطاع جنوب في الجيش إيضاحات عن خطة سحب السلاح.



وانطلق الوفد من ثكنة بنوا بركات في صور، ومن المقرر أن تشمل جولته منشأة في وادي زبقين كانت لحزب الله وأصبحت بيد الجيش، إضافة إلى مقر قيادة اللواء الخامس في البياضة.



وقد يزور الوفد في لحلح وهو في أطراف .



علما ان مركز لحلح يبعد عشرات الأمتار عن الجدار الفاصل وهو يقع مُقابل مستعمرة حانيتا الإسرائيلية والمركز المستحدث في اللبونة في أطراف علما الشعب.

Advertisement