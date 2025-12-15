الشابة صباح مفقودة منذ يوم أمس... هل من يعرف عنها شيئاً؟

فقد الإتصال بالشابة صباح رامي كنج مساء أمس، في منطقة العيرونية حيث تُقيم عائلتها.



وفي هذا السياق، دعت عائلة الشابة كلّ من شاهدها أو لديه معلومات عنها، الإتّصال على الرقم 81461791