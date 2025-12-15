الجيش: إجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة – حدث بعلبك

صدر عن ــ البيان الآتي:



"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 16 /12 /2025 ما بين الساعة 7.00 والساعة 20.00، بإجراء تمارين تدريبية في – ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

