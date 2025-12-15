"درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على بلدة العديسة

علم " "، أنّه خلال قيام فريق من البلدية بالتعاون مع قوات "اليونيفيل" برفع بعض الركام والتنظيف في حيّ المسارب في بلدة ، ألقت طائرة " " إسرائيلية قنبلة صوتية أجبرتهم على إيقاف العمل.

