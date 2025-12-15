عن عودة النازحين وتحويل المساعدات عبر برنامج "أمان".. هذا ما أعلنته وزيرة "الشؤون"

كتبت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد عبر حسابها على منصة "إكس": خلال اجتماعنا في لجنة خطة للاستجابة LRP بحضور دولة ، وفي إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها المكلّفة منذ 2025، عاد حتى تاريخه 380 ألف نازح سوري إلى بلدهم، وتم شطبهم نهائيًا من قاعدة بيانات مفوضية لشؤون اللاجئين. وقد عبّر نحو 74 ألفًا إضافيًا عن رغبتهم بالعودة قبل نهاية العام الحالي. ويعكس هذا التقدّم في مسار الخطة الحكومة الراسخ بضمان عودة مستدامة للنازحين إلى ، كما يؤكد فعالية الشراكة القائمة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية".



واضافت:"في هذا السياق وفي عام 2024، بلغت المساعدات النقدية الإنسانية في لبنان 434.4 مليون دولار، أي 42% من موازنة الـLRP، ونُفِّذت عبر 67 شريكًا وبدعم 27 جهة مانحة. إلا ان دراسة حديثة لفتتني حيث كشفت أنّ كلفة إيصال المساعدة عبر بعض الجمعيات تصل إلى 41% من الميزانية: أي أنّ كل 1 دولار نقدي يكلّف 0.68 دولار لتسليمه. لهذا قرّرنا أن تمرّ كل المساعدات النقدية للبنانيين عبر "أمان" قبل نهاية 2025 لضمان الشفافية وتقليل الهدر".

