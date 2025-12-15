تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن عودة النازحين وتحويل المساعدات عبر برنامج "أمان".. هذا ما أعلنته وزيرة "الشؤون"

Lebanon 24
15-12-2025 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1455437-639014013576663714.jpg
Doc-P-1455437-639014013576663714.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد عبر حسابها على منصة "إكس": خلال اجتماعنا في لجنة خطة لبنان للاستجابة LRP بحضور دولة نائب الرئيس طارق متري، وفي إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها اللجنة الوزارية المكلّفة منذ تموز 2025، عاد حتى تاريخه 380 ألف نازح سوري إلى بلدهم، وتم شطبهم نهائيًا من قاعدة بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد عبّر نحو 74 ألفًا إضافيًا عن رغبتهم بالعودة قبل نهاية العام الحالي. ويعكس هذا التقدّم في مسار الخطة التزام الحكومة الراسخ بضمان عودة مستدامة للنازحين إلى سوريا، كما يؤكد فعالية الشراكة القائمة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية".

واضافت:"في هذا السياق وفي عام 2024، بلغت المساعدات النقدية الإنسانية في لبنان 434.4 مليون دولار، أي 42% من موازنة الـLRP، ونُفِّذت عبر 67 شريكًا وبدعم 27 جهة مانحة. إلا ان دراسة حديثة لفتتني حيث كشفت أنّ كلفة إيصال المساعدة عبر بعض الجمعيات تصل إلى 41% من الميزانية: أي أنّ كل 1 دولار نقدي يكلّف 0.68 دولار لتسليمه. لهذا قرّرنا أن تمرّ كل المساعدات النقدية للبنانيين عبر البرنامج الوطني "أمان" قبل نهاية 2025 لضمان الشفافية وتقليل الهدر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الشؤون": زيارات مجانية لضمان وصول مساعدات "أمان" إلى مستحقيها
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"...اليكم هذا الخبر
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي" اشاد بدعم أوروبي لعودة النازحين واقترح تعديلًا على هذا القانون
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"التربية": التعليم ركيزة أساسية لدمج ودعم عودة النازحين السوريين
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الوزارية

البرنامج الوطني

اللجنة الوزاري

الأمم المتحدة

نائب الرئيس

طارق متري

النازحين

رنا ❗️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2025-12-15
Lebanon24
08:21 | 2025-12-15
Lebanon24
08:10 | 2025-12-15
Lebanon24
08:03 | 2025-12-15
Lebanon24
08:01 | 2025-12-15
Lebanon24
07:56 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24