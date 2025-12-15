توتر خلال تصوير حلقة بسبب سلوك نائبة

شهد تصوير حلقة ل"منصة رقمية" أجواءً متوترة، بعد تصرّف "نائبة تغييرية" بطريقة وُصفت بالفوقية خلال الحوار، حيث خاطبت محاوراتها بأسلوب اتسم بالازدراء.

وبحسب المعلومات، وجّهت النائبة اتهامات لمقدّمات البرنامج بتقطيع الحديث و"اقتطاع مواقفها"، رغم أن الحلقة مصوّرة بالكامل ومُسجّلة كما جرت وقائعها، على أن تُعرض لاحقًا من دون أي مونتاج انتقائي، بما في ذلك ردود فعل النائبة نفسها.