Najib Mikati
لبنان

فريق من الـ"UNESCO" قام بزيارة ميدانية إلى نهر الليطاني وسدّ القرعون ومعمل عبد العال الكهرومائي

Lebanon 24
15-12-2025 | 06:47
قام فريق من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) بزيارة ميدانية إلى نهر الليطاني، وسدّ القرعون، ومعمل عبد العال الكهرومائي، وبحيرة القرعون، وذلك في إطار استكشاف فرص التعاون في مجالات الأنشطة الثقافية المرتبطة بالمياه.
وتهدف الزيارة إلى بحث إمكانات تطوير مبادرات ثقافية وسياحية بالشراكة  مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من بينها إنشاء متحف للمياه يهدف الى تسليط الضوء على الإرث المائي والهيدرولوجي للمصلحة وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد المائية، وتنفيذ برامج توعوية تُبرز القيمة التاريخية والبيئية للمياه في حوض الليطاني، بما يسهم في دعم السياحة المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

منظمة الأمم المتحدة

معمل عبد العال

الأمم المتحدة

بحيرة القرعون

حوض الليطاني

نهر الليطاني

عبد العال

