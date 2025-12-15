قام فريق من للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) بزيارة ميدانية إلى ، وسدّ القرعون، ومعمل الكهرومائي، وبحيرة القرعون، وذلك في إطار استكشاف فرص التعاون في مجالات الأنشطة الثقافية المرتبطة بالمياه.

وتهدف الزيارة إلى بحث إمكانات تطوير مبادرات ثقافية وسياحية بالشراكة مع ، من بينها إنشاء متحف للمياه يهدف الى تسليط الضوء على الإرث المائي والهيدرولوجي للمصلحة وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد المائية، وتنفيذ برامج توعوية تُبرز القيمة التاريخية والبيئية للمياه في ، بما يسهم في دعم السياحة المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

