بحصلي يشكو من وجود بضائع خاصة بالأعياد عالقة في المرفأ والمطار

أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة بياناً ناشدت فيه المسؤولين الى إتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الخلل في إخراج البضائع من مرفأ ومطار – بيروت، وتسريع هذه العملية لتسليم البضائع لأصحابها في الوقت المناسب.وإذ شكا بحصلي من حصول تأخير كبير في إخراج البضائع نتيجة المشاكل في نظام CAMA، وكذلك إضراب موظفي القطاع العام الأسبوع الماضي، حذر من أن هناك الكثير من البضائع المستوردة والخاصة بفترة الأعياد، منبّهاً من أن عدم إخراجها في الموقت المناسب سيؤدي حتماً الى عدم تصريفها ووقوع التجار بخسائر فادحة لا قدرة لهم على تحملها، "هذا عدا عن تكبيدهم مصاريف إضافية تتعلق بتخزين هذه البضائع لمدة أطول في المرفأ والمطار.وختم بحصلي البيان بالتشديد على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة اليوم قبل ، قبل فوات الأوان ولتفادي الوقوع بالمحظور.