قوى الأمن تحتفل بتخريج عناصر مدرّبين على التعامل مع الفئات المهمشة والهشة

نظمت جمعية العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة (SIDC)، بالتعاون مع معهد في عرمون، وبالشراكة مع البرنامج الوطني لمكافحة السل والإيدز، حفل تخريج دورة التعلم الإلكتروني حول "التعامل مع الفئات المهمّشة المعرّضة للوصم والتمييز". رعى الحفل والبلديات أحمد ممثلاً بقائد المعهد العميد أحمد عبلا، وحضره السفير الفرنسي في هرفيه ماغرو، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصحة والعمل والتربية، وعدد من السفارات والمنظمات الدولية والمحلية.



وأكد الرائد حمزة حيدر أحمد، رئيس فرع التدريب في معهد قوى الأمن الداخلي، أن البرنامج يشكل إنجازًا أمنيًا واجتماعيًا، حيث ساهم في تعزيز قدرة عناصر الأمن على التعامل بوعي وحساسية مع الفئات المهمشة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة المواقف الصعبة بحكمة واحترام.



بدورها، شدّدت مديرة SIDC الدكتورة ناديا بدران على أن الفئات المهمشة، بما فيها المتعايشون مع نقص المناعة ، مستخدمو المخدرات، وعاملو الجنس مقابل أجر، واللاجئون والمهاجرون، هم الأكثر احتكاكًا مع جهات إنفاذ القانون، وأن التدريب يهدف إلى تعزيز حماية حقوقهم وضمان وصولهم إلى الخدمات الصحية والاجتماعية دون وصم أو تمييز.



وأكدت الدكتورة هيام يعقوب، مديرة البرنامج الوطني لمكافحة السل والإيدز، أن التدريب يدعم الصحة العامة ويضمن حقوق الفئات الهشة داخل وخارج السجون، ويعتبر خطوة أساسية لتعزيز دمج برامج مكافحة السل والإيدز ضمن خطة وطنية موحدة.



من جانبها، أشادت كانديس أودمار من "المبادرة" بالدور الحيوي لـSIDC في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للفئات المهمشة، مؤكدة استمرار الدعم الفني والابتكاري لتعزيز أثر البرامج الصحية في لبنان.



وأشاد السفير الفرنسي هرفيه ماغرو بالتزام العناصر المتخرّجين وبجهود SIDC في تعزيز قيم حقوق الإنسان والتسامح، فيما شدّد العميد أحمد عبلا على أهمية الشراكة بين والمؤسسة الأمنية لبناء ثقافة مؤسساتية قائمة على المعرفة، والابتكار، واحترام حقوق الإنسان.



وتخلل الحفل توزيع دروع تكريمية على الشخصيات المشاركة، وشهادات التخرج على عناصر قوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على أهمية استمرار التدريب لتعزيز الأداء الأمني وبناء مجتمع أكثر إنصافًا وأمانًا.

