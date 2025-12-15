تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"معايير موحدة وبلا استثناء".. لاوندس تفقد لجنة التطويع لرتبة مأمور متمرن في كميل شمعون

Lebanon 24
15-12-2025 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1455473-639014066328861073.png
Doc-P-1455473-639014066328861073.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفقد المدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، أعمال لجنة التطويع لرتبة مأمور متمرّن في مدينة كميل شمعون الرياضية، حيث اطلع على آلية إجراء الاختبارات الصحية والرياضية للمرشحين.

وخلال الجولة، شدّد اللواء لاوندس على أهمية الالتزام بالشفافية واعتماد معايير موحدة أثناء الاختبارات، مؤكداً ضرورة احترام القوانين والأنظمة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وأشاد بالجدية والانضباط اللذين يسودان أعمال اللجنة، معتبراً أن ذلك يعكس حرص المؤسسة على اختيار العناصر وفق أسس مهنية.

كما التقى عددًا من المرشحين، موجّهًا إليهم كلمة أشاد فيها بانضباطهم ورغبتهم في الانضمام إلى أمن الدولة، مؤكداً أن الدولة تثق بشبابها وتعتز بهم. وأوضح أن القوانين والشروط تُطبّق على الجميع دون استثناء لضمان النزاهة والعدالة في عملية الاختيار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
من أمن الدولة.. جدول جديد للاختبار الطبي للمرشّحين المتطوّعين لرتبة مأمور متمرّن
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
صدور نتائج المقبولين لرتبة دركي متمرّن في قوى الأمن
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي يكرّم الرئيس كميل شمعون بإكليل زهر بمناسبة الاستقلال الـ82
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

كميل شمعون

أمن الدولة

عون الرياض

الاختيار

الرياض

التزام

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2025-12-15
Lebanon24
08:21 | 2025-12-15
Lebanon24
08:10 | 2025-12-15
Lebanon24
08:03 | 2025-12-15
Lebanon24
08:01 | 2025-12-15
Lebanon24
07:56 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24