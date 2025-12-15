"معايير موحدة وبلا استثناء".. لاوندس تفقد لجنة التطويع لرتبة مأمور متمرن في كميل شمعون

تفقد لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، أعمال لجنة التطويع لرتبة مأمور متمرّن في مدينة الرياضية، حيث اطلع على آلية إجراء الاختبارات الصحية والرياضية للمرشحين.



وخلال الجولة، شدّد اللواء لاوندس على أهمية الالتزام بالشفافية واعتماد معايير موحدة أثناء الاختبارات، مؤكداً ضرورة احترام القوانين والأنظمة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وأشاد بالجدية والانضباط اللذين يسودان أعمال اللجنة، معتبراً أن ذلك يعكس حرص المؤسسة على اختيار العناصر وفق أسس مهنية.



كما التقى عددًا من المرشحين، موجّهًا إليهم كلمة أشاد فيها بانضباطهم ورغبتهم في الانضمام إلى ، مؤكداً أن الدولة تثق بشبابها وتعتز بهم. وأوضح أن القوانين والشروط تُطبّق على الجميع دون استثناء لضمان النزاهة والعدالة في عملية .

Advertisement