جولة في الجنوب: سفراء وملحقون غربيون يطّلعون ميدانيًا على واقع الحدود.. هيكل: الهدف الأساسي تأمين الاستقرار

نظّم الجيش جولة في جنوب الليطاني، لسفراء وملحقين عسكريين غربيين، أطلعهم خلالها على ما قام به، لنزع السلاح من المنطقة، وفق قرار السلطة السياسية، ومهماته على كامل الأراضي .





عقد وفد السفراء والملحقين العسكريين إجتماعًا موسّعاً مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور، حيث مقرّ قيادة قطاع جنوب الليطاني، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الميدانية جنوب البلاد وتعزيز التنسيق مع المؤسسة العسكرية اللبنانية. استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ودقيقة صمت استذكارًا لأرواح الجيش، ثم ألقى قائد الجيش كلمة رحّب فيها بالحاضرين، معربًا عن تقديره للدول الشقيقة والصديقة التي يمثّلونها، نظرًا لما تبديه من حرص على . كما أكد أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو تأمين الاستقرار، فيما يستمر الاحتلال لأراض لبنانية بالتزامن مع الاعتداءات المتواصلة، مشيرًا إلى أن هدف الجولة تأكيد الجيش بتطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ المهمات الموكلة إليه، وذلك رغم الإمكانات المحدودة.

وأفادت المعلومات أنه خلال الذي قدمه الجيش للسفراء والملحقين العسكريين، تركزت الاسئلة الدبلوماسية حول فعالية المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح وكيفية الانتقال الى المرحلة الثانية والعراقيل التي يواجهها الجيش.





وشدد العماد هيكل على اهمية دعم الجيش والتزام كل الاطراف باتفاق وقف الاعمال العدائية واحترام سيادة الاراضي اللبنانية.

وبحسب بيان للجيش، أشاد الحاضرون باحتراف الجيش ومهنيته في تنفيذ مهمته، مثمّنين تضحيات عناصره لأداء الواجب.