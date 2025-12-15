خلال العرض الذي قدمه الجيش... هذا ما شدّد عليه هيكل أمام السفراء والملحقين العسكريين

أفادت معلومات صحافية أنه خلال الذي قدمه الجيش للسفراء والملحقين العسكريين في حضور العماد في مركز قيادة قطاع جنوب الليطاني تركزت الاسئلة الدبلوماسية حول فعالية المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح وكيفية الانتقال الى المرحلة الثانية والعراقيل التي يواجهها الجيش.

وشدد العماد هيكل على اهمية دعم الجيش والتزام كل الاطراف باتفاق وقف الاعمال العدائية واحترام سيادة الاراضي .