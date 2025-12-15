تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أدانت الاعتداء الإرهابي في بوندي بيتش في أستراليا
Lebanon 24
15-12-2025
|
08:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت
الجامعة اللبنانية الثقافية
في العالم برئاسة روجيه هاني، في بيان، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابي المروع الذي استهدف الأبرياء في مدينة سيدني الأوسترالية، وتحديداً في منطقة شاطئ بوندي، والذي أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات".
أضاف :"إن الجامعة، التي تمثل الجاليات
اللبنانية
المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، تعتبر هذه الأعمال الإرهابية اعتداء سافرا على قدسية الحياة الإنسانية وحق الأفراد في الأمن وقيم التعايش السلمي واحترام الآخر التي لطالما ميزت المجتمع الأوسترالي".
وأكدت الجامعة "رفضها القاطع والمطلق لأي ممارسات أو أفكار من شأنها التحريض على العنف أو الكراهية أو الإرهاب، التي تهدف إلى إثارة الفتنة وتهديد الأمن الاجتماعي والاستقرار الوطني".
وشدّدت الجامعة على "تضامنها الكامل مع أوستراليا، قيادة وشعباً، ومع
الجالية اللبنانية
وسائر الجاليات المقيمة هناك في وجه هذه
الظواهر
الهدامة. وتدعم الجامعة كل الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والتفاهم بين جميع مكونات المجتمع المتنوع".
Advertisement
