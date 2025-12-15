تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزير الصحة يطلق النسخة المحدثة من تطبيق MOPH APP للتحقق من أصالة الأدوية

Lebanon 24
15-12-2025 | 10:38
أطلق وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين النسخة الجديدة من تطبيق الوزارة MOPH APP تحت شعار "بكبسة زر... تأكد إنو الأصلي"، بهدف تمكين المواطنين من التحقق من أصالة الأدوية والحد من انتشار الأدوية المزوّرة والمزيفة، بالإضافة إلى تقديم معلومات وخدمات صحية موثوقة.

ويتيح التطبيق المحدث، المدمج مع نظام MediTrack لتتبع الأدوية، مجموعة من الميزات الجديدة، منها مسح الباركود ثنائي الأبعاد للدواء للتحقق من تسجيله ومصدره ومعلوماته العلمية، الاطلاع على سجل الأدوية للمرضى المستفيدين من أدوية الأمراض المستعصية، تحديد أقرب منشأة صحية للمستخدم، بما يشمل مستشفيات وصيدليات ومراكز صحية ودور حضانة، متابعة آخر الأخبار والمستجدات الصحية ومعلومات وإحصاءات عن دور الحضانة.

وأكد الوزير أن التطبيق يشكل خطوة إصلاحية ضمن الخطة الوطنية الرقمية للوزارة، ويسهم في حماية المواطنين ودعم القطاع الدوائي النظامي، مشيرًا إلى أن جميع الأدوية في السوق ستكون قريبًا مشمولة بهذا النظام.

وحضر الإطلاق ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، إيطاليا، منظمة الصحة العالمية، نقابات الممرضين والمستوردين، ومسؤولو الوزارة، حيث أشادوا بأهمية التحول الرقمي لتعزيز الشفافية وحماية حق المواطنين في الحصول على أدوية آمنة وموثوقة.
 
وأشادت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، أليساندرا فيزر، بأهمية التحوّل الرقمي في تعزيز الشفافية في قطاع الدواء، مؤكدة أن النسخة المحدّثة من تطبيق وزارة الصحة العامة باتت أداة فعّالة بيد المواطنين للتحقق من أصالة الأدوية، ولا سيما من خلال نظام MediTrack الذي أثبت نجاحه في تتبّع الدواء.

بدوره، أكد السكرتير الأول في السفارة الإيطالية، بييترو إينار، أن الدعم الإيطالي يهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية على ضمان الوصول الآمن والشفاف والعادل إلى الدواء، مشددًا على أن دعم التحول الرقمي للوزارة يسهم في تقوية المؤسسات العامة وتمكين اللبنانيين من الصمود، انطلاقًا من مبدأ أن الرعاية الصحية حقّ أساسي وليست امتيازًا.

من جهته، شدد ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، على الدور المحوري للتتبّع الرقمي للأدوية، معتبرًا أن نظام MediTrack وتطبيق MOPH يوفران حماية للمرضى من الأدوية المزوّرة وغير المسجلة، ويعززان الاستخدام الآمن للدواء وثقافة الشفافية والمساءلة. وأوضح أن النظام يشكّل جزءًا من تحول أوسع في المنظومة الصحية الرقمية في لبنان، منسجمًا مع رؤية وزارة الصحة العامة للصحة الرقمية 2030، ومساهمًا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأكد أبو بكر أن منظمة الصحة العالمية ستواصل دعم وزارة الصحة العامة لتعزيز الأنظمة الرقمية والتنظيمية، وتطوير ممارسات التصنيع والتخزين الجيد، وصولًا إلى إنشاء إدارة دوائية لبنانية فاعلة تضمن جودة وأمان الدواء.

وتعتبر النسخة المحدثة من MOPH APP جزءًا من جهود وزارة الصحة لتعزيز الثقة بالقطاع الصحي وتسهيل وصول المواطنين إلى معلومات موثوقة وخدمات صحية رقمية مبتكرة.
 
للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع وزارة الصحة العامة www.moph.gov.lb  أو تحميل التطبيق عبر الرابط https://url-shortener.me/2E8Q .
