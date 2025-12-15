"ميلاد يصنع مواطناً".. إزاحة الستار عن أضخم شجرة صابون في لبنان

أُزيح الستار عن أكبر شجرة ميلاد مصنوعة من الصابون البلدي اللبناني، بوزن يقارب ألفي كيلوغرام وارتفاع ثلاثة أمتار، من إعداد "قرية بدر حسون"، وذلك خلال احتفال أُقيم على مسرح نديم خلف في ثانوية الراهبات الأنطونيات – مار ضوميط رومية، تحت عنوان "ميلاد يصنع مواطناً"، وبحضور شخصيات دينية وتربوية وبلدية.



وشارك في الاحتفال رئيس أساقفة أبرشية المطران يوسف سويف، إلى جانب ممثلين عن المرجعيات الإسلامية، وفعاليات تربوية وإدارية، حيث أكدت الكلمات على رمزية المبادرة بوصفها رسالة وطنية وإنسانية جامعة.



وتخلل الاحتفال تقديم دروع تكريمية للمشاركين، فيما اختُتم النشاط بتوجّه تلامذة المدرسة إلى دور العجزة والأيتام والإسلامية لتوزيع قطع من الصابون البلدي، في مبادرة حملت بعداً إنسانياً وتكافلياً.

