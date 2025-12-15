تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اتفاقيتان بين لبنان وألمانيا لدعم الجيش بالوقود والطبابة العسكرية

Lebanon 24
15-12-2025 | 11:10
Doc-P-1455555-639014191532806613.png
Doc-P-1455555-639014191532806613.png photos 0
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية نيلز هيلمر، وتم التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

ووقع هيكل وهيلمر اتفاقيتين لدعم الجيش من قبل السلطات الألمانية، من خلال تأمين حاجاته من الوقود وتعزيز الطبابة العسكرية.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين تأكيدا لالتزام السلطات الألمانية دعم استقرار لبنان وقدرات جيشه، في ظل التحديات الراهنة. (الوكالة الوطنية)
