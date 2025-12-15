اتفاقيتان بين لبنان وألمانيا لدعم الجيش بالوقود والطبابة العسكرية

استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، في نيلز هيلمر، وتم التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.



ووقع هيكل وهيلمر اتفاقيتين لدعم الجيش من قبل السلطات ، من خلال تأمين حاجاته من الوقود وتعزيز الطبابة العسكرية.



ويأتي توقيع الاتفاقيتين تأكيدا لالتزام السلطات الألمانية دعم استقرار وقدرات جيشه، في ظل التحديات الراهنة. (الوكالة الوطنية)

