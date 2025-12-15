اتحاد الأفران: إعفاء 85% من الغرامات وتقسيط المتأخرات لخمس سنوات

أعلن أمين سر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في نعيم الخواجة، في بيان، أن " الاتحاد قام بزيارة إلى للضمان الاجتماعي كركي، ضم النقيب السيد، أمين عام الاتحاد إدغار طياح، أمين سر نقابة المخابز العربية في وجبل لبنان محمد شعلان، أمين صندوق النقابة الشيخ رمزي الأحمدية، وأمين سر اتحاد نقابات الأفران، وترأس الوفد النقيب ناصر سرور".



وأكد الاجتماع أهمية "قانون الإعفاء من الغرامات الذي يجب أن يُعرض على الحكومة فوراً لتوجيهه إلى المجلس النيابي للمصادقة عليه، والذي يتضمن:



ـ إعفاء شامل بنسبة 85% عن الغرامات حتى عام 2024.



- تقسيط المتأخرات من عام 2000 حتى 2024 لمدة خمس سنوات.



ـ إحالة ملف الموجبات المالية قبل عام 2000 إلى الحكومة والمجلس النيابي لإنهاء أموال “ميتة” لا قيمة لها نتيجة ارتفاع الصرف وكلفة التحصيل".



وشكر الوفد كركي على "تعاونه لوضع خريطة طريق قانونية تضمن الالتزام الكامل للأفران مع الضمان الاجتماعي"، وابلغه ب"الموافقة المبدئية على إجازات العمل للعمال السوريين، بعد التنسيق مع وزير العمل الدكتور ، مع الإشارة إلى أن الإعلان عن آلية التنفيذ سيتم بعد حل عقدة دقيقة سيبلغ الاتحاد بها الوزير، على أن يبدأ العمل بالقوننة اعتباراً من 1-1-2026 فور الإعلان عن المشروع في مؤتمر صحافي لرئيس اتحاد نقابات الأفران النقيب ناصر سرور، لأول مرة في لبنان".



وختم الخواجة: "إن الاتحاد ملتزم بحماية الأمن الاقتصادي والغذائي وفق القانون، وحث اللبنانيين على التقدم بطلبات عمل في الأفران لضمان توازن العمالة والأجنبية وحماية استقرار القطاع".

