تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتحاد الأفران: إعفاء 85% من الغرامات وتقسيط المتأخرات لخمس سنوات

Lebanon 24
15-12-2025 | 11:14
A-
A+

Doc-P-1455558-639014194789087354.png
Doc-P-1455558-639014194789087354.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن أمين سر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان نعيم الخواجة، في بيان، أن " الاتحاد قام بزيارة إلى المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ضم النقيب رياض السيد، أمين عام الاتحاد إدغار طياح، أمين سر نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان محمد شعلان، أمين صندوق النقابة الشيخ رمزي الأحمدية، وأمين سر اتحاد نقابات الأفران، وترأس الوفد رئيس الاتحاد النقيب ناصر سرور".

وأكد الاجتماع  أهمية "قانون الإعفاء من الغرامات الذي يجب أن يُعرض على الحكومة فوراً لتوجيهه إلى المجلس النيابي للمصادقة عليه، والذي يتضمن:

ـ إعفاء شامل بنسبة 85% عن الغرامات حتى عام 2024.

- تقسيط المتأخرات من عام 2000 حتى 2024 لمدة خمس سنوات.

ـ إحالة ملف الموجبات المالية قبل عام 2000 إلى الحكومة والمجلس النيابي لإنهاء أموال “ميتة” لا قيمة لها نتيجة ارتفاع الصرف وكلفة التحصيل".

وشكر الوفد كركي على "تعاونه لوضع خريطة طريق قانونية تضمن الالتزام الكامل للأفران مع الضمان الاجتماعي"، وابلغه  ب"الموافقة المبدئية على إجازات العمل للعمال السوريين، بعد التنسيق مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر، مع الإشارة إلى أن الإعلان عن آلية التنفيذ سيتم بعد حل عقدة دقيقة سيبلغ الاتحاد بها  الوزير، على أن يبدأ العمل بالقوننة اعتباراً من 1-1-2026 فور الإعلان عن المشروع في مؤتمر صحافي لرئيس اتحاد نقابات الأفران النقيب ناصر سرور، لأول مرة في لبنان".

وختم الخواجة: "إن الاتحاد ملتزم بحماية الأمن الاقتصادي والغذائي وفق القانون، وحث اللبنانيين على التقدم بطلبات عمل في الأفران لضمان توازن العمالة اللبنانية والأجنبية وحماية استقرار القطاع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مياه بيروت وجبل لبنان تدعو لتسديد الفواتير مع إعفاءات وتقسيط
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد اتحاد نقابات الأفران التقى وزيرة "الشؤون" لبحث تنظيم اليد العاملة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات الأفران والمخابز: الجيش الضمانة الوحيدة لوحدة البلاد
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد الأفران والمخابز يعلن تأجيل مؤتمره الصحافي حول إجازات العمل للعمال السوريين
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

جبل لبنان محمد

المدير العام

رئيس الاتحاد

الدكتور محمد

رئيس اتحاد

جبل لبنان

محمد كركي

محمد حيدر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:36 | 2025-12-15
Lebanon24
13:11 | 2025-12-15
Lebanon24
13:07 | 2025-12-15
Lebanon24
13:00 | 2025-12-15
Lebanon24
12:57 | 2025-12-15
Lebanon24
12:51 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24