غادر منزله في درب السيم – صيدا ولم يعد.. "ميخائيل" مفقود (صورة)

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة- البــــــلاغ التّالــــــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:



-ميخائيل (مواليد عام 1968، لبناني)



الذي غادر بتاريخ 10-12-2025، منزله الكائن في بلدة درب السيم- ، ولم يَعُد لغاية تاريخه.







لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة على الرّقم: 726920-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.