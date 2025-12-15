داخل صيدلية في لبنان.. أدوية منتهية الصلاحية

أعلنت أنه بتاريخ 15 كانون الأول 2025، وبعد توافر معلومات لدى "شعبة المكافحة البرية" في "ضابطة جمارك "، كُلّفت دورية بالتوجه إلى محلة " "، حيث جرى تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع. وتبيّن وجود كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية، إضافة إلى كميات من " " و" " و"الهرمونات" المهرّبة، وقد تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، على أن يُستكمل التحقيق بإشراف " المالية".

