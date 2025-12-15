تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ضو: نؤكّد ضرورة إدراج هذين البندين على جدول الأعمال

Lebanon 24
15-12-2025 | 11:21
كتب النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة "إكس": "دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة عامة يوم الخميس المقبل، فيما نذكّر بوجود مشروع قانون حكومي معجّل، وكذلك اقتراح قانون معجّل مكرّر، اللذين يعدّلان القانون الحالي لضمان حقّ المغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب الـ١٢٨".


تابع: "وعليه، نؤكّد ضرورة إدراج هذين البندين على جدول الأعمال، إذ إنّ تجاهلهما يشكّل تجاوزًا لإرادة أكثرية النواب وتعطيلًا لمسارين تشريعيين تمثّلهما السلطتان التنفيذية والتشريعية". 


أكمل: "إنّ جدول الأعمال يجب أن يعكس إرادة النواب مجتمعين، لا إرادة رئيس المجلس، فصلاحيات الرئاسة محدّدة بالدستور وليست مطلقة، ولا يمكن أن تعلو على إرادة الأكثريّة النيابيّة". 
الرئيس نبيه بري

نبيه بري

الدستور

نبيه بر

نبيه

ما ن

تشري

تابع
