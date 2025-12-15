ضو: نؤكّد ضرورة إدراج هذين البندين على جدول الأعمال

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس": "دعا إلى جلسة عامة يوم الخميس المقبل، فيما نذكّر بوجود مشروع قانون حكومي معجّل، وكذلك اقتراح قانون معجّل مكرّر، اللذين يعدّلان القانون الحالي لضمان حقّ المغتربين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب الـ١٢٨".





تابع: "وعليه، نؤكّد ضرورة إدراج هذين البندين على جدول الأعمال، إذ إنّ تجاهلهما يشكّل تجاوزًا لإرادة أكثرية النواب وتعطيلًا لمسارين تشريعيين تمثّلهما السلطتان التنفيذية والتشريعية".





أكمل: "إنّ جدول الأعمال يجب أن يعكس إرادة النواب مجتمعين، لا إرادة رئيس المجلس، فصلاحيات الرئاسة محدّدة بالدستور وليست مطلقة، ولا يمكن أن تعلو على إرادة الأكثريّة النيابيّة".

