تمشيط على الحدود.. رشقات نحو بلدات الجنوب

أفادت مندوبة " " عن أن قوات في موقع "البياض" الحدودي أطلقت رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة "بليدا".



كما سُجّل تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث للعدو في "جبل الباط - " عند أطراف بلدة " "، باتجاه أطراف البلدة.



وفي السياق نفسه، أشارت المعلومات إلى أن قوات إسرائيلية نفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف "حولا" و"مركبا".

Advertisement