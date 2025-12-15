بيان مشترك لبناني–أوروبي يؤكد دعم الإصلاحات وسيادة الدولة

انعقد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان في بروكسل بحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد كايا كالاس، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي.



وصدر عن الطرفين بيان مشترك أكّدا فيه "تجديد التزامهما بتعزيز الشراكة الثنائية ودعم اتفاقية الشراكة وأولوياتها".



وجدّد الاتحاد الأوروبي "تأكيد دعمه للإصلاحات التي أطلقتها السلطات الجديدة برئاسة الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، وللمؤسسات الديمقراطية، ولسيادة الدولة واحتكارها لاستخدام القوة، مشددا على ضرورة نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701".



وأعرب الجانبان عن "قلقهما من الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار"، داعين إلى "الانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام القانون الإنساني الدولي. كما جدّدا دعمهما للمؤسسات الأمنية اللبنانية، ولا سيما الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، واستعدادهما لتعزيز هذا الدعم".



وناقش الطرفان الأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث أشاد الاتحاد الأوروبي ب"بعض التقدم المحقَّق، مع التأكيد على الحاجة إلى إصلاحات أعمق في مجالات الحوكمة وسيادة القانون وإدارة المالية العامة، ودعم التعافي الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي. كما أكّد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواكبة جهود إعادة الإعمار".



وفيما شدّد على أهمية "إجراء الانتخابات في موعدها"، دعا الاتحاد الأوروبي "إلى إرسال بعثة لمراقبتها".



ما ناقش الجانبان ملف النازحين، حيث جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه ب"دعم لبنان والعمل من أجل عودةٍ طوعية وآمنة وكريمة للنازحين إلى ".



وتطرّق الاجتماع إلى "التطورات الإقليمية، ولا سيما حلّ الدولتين، وحماية المدنيين في غزة، والعلاقات اللبنانية - ".



واتفق الطرفان على "مواصلة بحث تحديث اتفاقية الشراكة وتعزيز العلاقات نحو شراكة أوسع، مؤكدين التزامهما العمل معًا من أجل لبنان مستقر وآمن ومزدهر".

