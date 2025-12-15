تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ضاهر: أين محاسبة المسؤولين؟
Lebanon 24
15-12-2025
|
12:51
كتب النائب
ميشال ضاهر
عبر حسابها على منصة "إكس": "نجحت الطبقة السياسية والدولة العميقة، مستفيدةً من التطورات الأمنية والانقسام السياسي، في حرف الأنظار عن فسادها وهدرها للمال العام، وإبعاد شبح التدقيق الجنائي عن الوزارات والمؤسسات الحكومية".
أضاف: "فتمّ تحويل المعركة اليوم إلى صراع بين المصارف والمودعين. نعم، المصارف تتحمّل مسؤولية كاملة عن ممارساتها وتسليفاتها لطبقة سياسية فاسدة، لكن أين محاسبة المسؤولين؟ وأين استرداد الأموال المنهوبة والتي اصبحت خارج النظام المصرفي اللبناني؟ إن استعادة هذه الأموال قد تنصف المودعين بالحدّ الأدنى".
