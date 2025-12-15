تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

من "نهوض الدولة" إلى استقالات القضاة.. مجلس القضاء يردّ ويحذّر

Lebanon 24
15-12-2025 | 12:57
أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه "منذ بدأت مرحلة نهوض الدولة من جديد بكل مؤسساتها، عادت السلطة القضائية، بالتعاون مع وزير العدل، لتعيد انتظام المرفق القضائي خلال السنة الحالية، وذلك عِبرَ إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز، واصدار مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية، بعد سنوات من عرقلة صدوره، واستكمال تشكيل المجلس العدلي".

وذكّر مجلس القضاء الأعلى بما واجهته السلطة القضائية خلال السنوات الأخيرة، من أزمات غير مسبوقة وتحدّيات وجوديّة، وما استتبع ذلك من شللٍ كبير في مؤسسات الدولة وفي عمل المحاكم والدوائر القضائية، والشغور الكبير في مراكز قضائيّة مفصليّة عدّة، نتيجة عرقلة صدور مشروعَي التشكيلات والمناقلات القضائية العامة والجزئيّة في حينه، فضلاً عن عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية وفقاً لملاحظات المجلس.

وقال البيان: "في خضّم التحديّات الجديدة، تعلو أصوات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تتناول عمل السلطة القضائية وواقع قصور العدل والمحاكم، وتستغرب استقالة بعض القضاة، في حين أنّ العمل جارٍ مع السلطات الرسميّة المعنيّة في هذا الخصوص، لتحسين الواقع القضائي ووضع قصور العدل، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والرؤساء الاول الاستئنافيين في كلّ المحافظات، الذين يقومون بعمل دؤوب في هذا المجال، على الرّغم من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، والظروف الأمنية الحرجة والصعبة. وإنّ المجلس، في هذا الإطار، يثني على عمل القضاة في المناطق المعرّضة للمخاطر، ويقدّر شجاعتهم في سبيل خدمة المتقاضين. كما يثمّن الجهود التي يبذلها القضاة جميعاً في سبيل تأدية واجبهم القضائي". 

وأضاف: "أمّا بشأن ما يتمّ تداوله حول "الاستقالات" من القضاء، فإنّه منذ بداية الأزمة في أواخر العام 2019، ولتاريخه، استقال عدد من القضاة لأسباب مختلفة، منها لظروف معيشية صعبة، وايجاد فرص عمل خارج لبنان أو داخله، ومنها لظروف صحيّة أو اجتماعيّة، وأخرى مرتبطة بملاحقات تأديبيّة". 

وإذ أسف المجلس، لاستقالة البعض منهم، لما يتمتعون به من مناقبيّة وعِلم، استغرب "لجوء بعضهم الى وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، للتظلّم من التشكيلات القضائيّة، فهو يربأ عن ذكر أي شأن يتعلّق بتلك التشكيلات أو الاسباب الحقيقية لاستقالة البعض منهم، حفاظاً على الخصوصية والسرية، ويهيب بالجميع توخي الدقة والمصداقية في التعاطي مع الشأن القضائي، ومواكبة عمل المجلس في مسيرة النهوض التي بدأها". 

وأكد المجلس أنّه كان ولا يزال يسعى لتحسين ظروف العمل القضائي وأوضاع القضاة، طالبا من السلطتين التشريعية والتنفيذية ملاقاته لتأمين استمرارية المرفق القضائي وتعزيز فعاليته.
 
مواضيع ذات صلة
القضاء المصري يوقف إجراءات انتخابات نادي القضاة مؤقتاً
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى: إجراء مباراة لتعيين أربعين قاضياً متدرجاً
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي بركان سعد
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري: لا نهوض ولا مستقبل من دون "لبنان أولاً"
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

مجلس القضاء الأعلى

السلطة القضائية

الهيئة العامة

مؤسسات الدولة

وزارة العدل

مجلس القضاء

الاستئناف

تابع
