الجيش يوقف 38 سوريًا دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية

صدر عن – البيان الآتي:ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في وعند الحدود - ، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من عمليات دهم منازل ومخيمات سوريين، أسفرت عن توقيف 38 سوريًّا وفقًا لما يلي:توقيف 36 سوريًّا في منطقة غزة – لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.توقيف سوريَّين اثنَين في مخيم طليا – لدخولهما إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبط بندقيتَين في حوزتهما.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.