Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجيش يوقف 38 سوريًا دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية

Lebanon 24
15-12-2025 | 13:11
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم منازل ومخيمات سوريين، أسفرت عن توقيف 38 سوريًّا وفقًا لما يلي:

توقيف 36 سوريًّا في منطقة غزة – البقاع الغربي لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
توقيف سوريَّين اثنَين في مخيم طليا – بعلبك لدخولهما إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبط بندقيتَين في حوزتهما.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
