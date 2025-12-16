تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مرجعية رئاسية يكشف: يقولون غير ما يضمرون

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
16-12-2025 | 01:15
ذكر مصدر نيابي أنّ مرجعية رئاسية كشفت أمامه، خلال زيارة خاصة قبل أيام، أنّ معظم القوى السياسية التي يلتقيها، وحتى عدد من النواب المستقلين، يبدون رغبة واضحة في تأجيل الانتخابات النيابية لأسباب متعددة، ويقولون ان لا تغيير في المعادلات داخل المجلس النيابي حالياً، فلماذا إجراء الانتخابات في الوقت الحاضر، في ظل وجود ملفات أهم بكثير ينبغي العمل عليها وإنجازها؟
وأشار المصدر "إلى أنّ المرجعية الرئاسية علّقت على هذا الموقف بابتسامة، لافتةً إلى أنّ هؤلاء أنفسهم يخرجون إلى الإعلام ويصرّحون بأنّ الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في مواعيدها الدستورية، وأنهم لا يقبلون بأي تأجيل".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

