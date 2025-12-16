مرجعية رئاسية يكشف: يقولون غير ما يضمرون

ذكر مصدر نيابي أنّ مرجعية رئاسية كشفت أمامه، خلال زيارة خاصة قبل أيام، أنّ معظم التي يلتقيها، وحتى عدد من النواب المستقلين، يبدون رغبة واضحة في تأجيل الانتخابات النيابية لأسباب متعددة، ويقولون ان لا تغيير في المعادلات داخل المجلس النيابي حالياً، فلماذا إجراء الانتخابات في الوقت الحاضر، في ظل وجود ملفات أهم بكثير ينبغي العمل عليها وإنجازها؟وأشار المصدر "إلى أنّ المرجعية الرئاسية علّقت على هذا الموقف بابتسامة، لافتةً إلى أنّ هؤلاء أنفسهم يخرجون إلى الإعلام ويصرّحون بأنّ الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في مواعيدها الدستورية، وأنهم لا يقبلون بأي تأجيل".