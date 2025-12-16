اعتراض داخل "التيار" على المستشار

سجّل اعتراض لدى أكثر من عضو في لـ" " على تلاوة احد مستشاري البيان الأخير للمجلس السياسي لـ" " الأسبوع الماضي.وبحسب مصدر من داخل "التيار" فان الاعتراض جاء على خلفية أن المستشار ليس عضواً في المجلس السياسي، وأن بين الأعضاء أكثر من شخص مؤهل للتحدث أمام الإعلام، الأمر الذي رفضه قائلاً للمعترضين " أنا يلي بقرر وعندي حساباتي ومش ضروري اطلعكم عليا حالياً لأسباب كثيرة ولكي لا يظن احد انه الاول بين متساوين".