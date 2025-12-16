تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
اعتراض داخل "التيار" على المستشار
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
16-12-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل اعتراض لدى أكثر من عضو في
المجلس السياسي
لـ"
التيار الوطني الحر
" على تلاوة احد مستشاري
النائب جبران باسيل
البيان الأخير للمجلس السياسي لـ"
التيار
" الأسبوع الماضي.
وبحسب مصدر من داخل "التيار" فان الاعتراض جاء على خلفية أن المستشار ليس عضواً في المجلس السياسي، وأن بين الأعضاء أكثر من شخص مؤهل للتحدث أمام الإعلام، الأمر الذي رفضه
باسيل
قائلاً للمعترضين " أنا يلي بقرر وعندي حساباتي ومش ضروري اطلعكم عليا حالياً لأسباب كثيرة ولكي لا يظن احد انه الاول بين متساوين".
المصدر:
لبنان 24
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
