«اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» يحذّر من مخاطر مشروع قانون البذور والشتول

بحثت لـ "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" برئاسة جهاد بلوق مشروع و رئيس لجنة الزراعة النيابية الدكتور ، قانون البذور والشتول وانعكاساته المحتملة على القطاع الزراعي والمزارعين، بمشاركة منسّقي وأعضاء اللقاء من المناطق.

قدّم اللقاء عرضًا عامًا لأنشطته في مختلف المحافظات، وتم التطرّق إلى عدد من الزراعية الأساسية، أبرزها ملف زيت ، وواقع السمكية والتحديات التي تواجه هذا القطاع، بالاضافة إلى طرح إمكان استفادة العاملين في القطاع الزراعي من الضمان الصحي كحقّ أساسي يعزّز الاستقرار الاجتماعي للمزارعين. كما ناقش المجتمعون غياب التعويضات للمزارعين عن الأضرار الناجمة عن الطبيعية، وما لذلك من آثار سلبية على استمرارية العمل الزراعي، وتمّ الاتفاق على عقد اجتماع مع لبحث هذه الملفات ووضع آليات متابعة عملية لها.

في ما يتصل بمشروع قانون البذور والشتول، عرض وفد اللقاء الوطني ملاحظاته التفصيلية وموقفه التحفّظي من المشروع، محذّرًا من المخاطر المرتبطة به، ولا سيّما لناحية ، وتعزيز الاحتكار، وارتفاع كلفة الإنتاج، إضافة إلى تهديد البذور المحلية والمخزون الزراعي التراثي.

وفي هذا الإطار، قدّمت اللجنة المركزية في اللقاء الوطني مطالعتها التفصيلية بشأن ملف البذور والشتول، بالاضافة إلى قضية انتشار مرض الحمى القلاعية الذي أصاب المواشي، مؤكدة ضرورة المعالجة السريعة وحماية الثروة الحيوانية ودعم المزارعين المتضرّرين.

سلّم الوفد النائب حميّد رسالة موجّهة إلى النواب وأعضاء اللجنة تتضمّن ملاحظات تفصيلية حول مشروع القانون والمخاطر المتوقّعة في حال إقراره بصيغته الحالية.

النائب حميد، أكد ، أنّ مشروع القانون لا يزال قيد ولم يُحَل بعد إلى المراحل التطبيقية أو اللجان المختصّة، مشدّدًا على أهمية التشاور مع الجهات المعنية، ومُبدِيًا استعداده لمتابعة الملف بالتنسيق مع اللجنة النيابية المختصّة، كما تمنّى تعزيز التعاون بين اللقاء الوطني للهيئات الزراعية واللجنة النيابية لما فيه مصلحة القطاع الزراعي.