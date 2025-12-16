تراجع ملحوظ في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 9 ألاف ليرة، والمازوت 25 ألف ليرة والغاز 31 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.433.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.473.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.324.000 ليرة لبنانية: 1.169.000 ليرة لبنانية