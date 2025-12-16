في الكورة.. لافتات تدعو لعدم رمي النفايات في حاويات طرابلس

لاحظ سالكو الطريق في لافتات عُلِّقت على الأعمدة في عدد من الشوارع تدعو المواطنين إلى الامتناع عن رمي نفاياتهم في الحاويات داخل مدينة . وقد كُتب على إحدى اللافتات:"أهلنا في ، نتمنى منكم عدم رمي النفايات في الحاويات داخل مدينة طرابلس"، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وتأتي هذه الخطوة في ظل المتفاقمة، في محاولة للحد من الضغط على الحاويات والبنية البيئية في مدينة طرابلس.





Advertisement