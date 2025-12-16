مرفأ بيروت يواكب موسم الأعياد بزيادة ساعات التشغيل

قررت إدارة واستثمار مرفأ تمديد ساعات العمل اليومية، بما فيها يوم السبت، حتى السادسة مساءً، وذلك لغاية نهاية العام 2025".

واشارت في بيان الى ان "هذا القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار، وضمان انسيابية عمليات الشحن والتفريغ والتخليص، بما يساهم في تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات.

كما يأتي استجابة للارتفاع المتوقع في الحركة التجارية خلال موسم الأعياد ونهاية العام، ويعكس حرص مرفأ بيروت على مواكبة متطلبات المرحلة ودعم النشاط الاقتصادي الوطني".

وأكدت "استمرارها في اتخاذ كل ما يلزم لتأمين أفضل مستوى من الخدمات، وتعزيز دور مرفأ بيروت كمرفق حيوي وأساسي في حركة التجارة "، متمنية أعياداً مجيدة مليئة بالخير والنجاح للجميع".