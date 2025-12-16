الصادق: بيروت تقترب من الاكتفاء المائي بنسبة 80-90% مع مشروع استجرار المياه

رأى النائب عبر منصة اكس أننا" نشهد اليوم تحوّلًا تاريخيًا في ملفّ المياه في ، بعد إقرار اللجان المشتركة مشروع الحكومة لاستجرار المياه من الأوّلي والقرعون، على أن يتولّى تنفيذه. ومن المتوقّع أن يؤمّن المشروع، عند اكتماله خلال نحو سنة، اكتفاءً مائيًا للعاصمة بنسبة تراوح بين 80 و90 في المئة، بانتظار إقراره في للانطلاق فورًا بالتنفيذ"

