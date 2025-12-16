تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

الصادق: بيروت تقترب من الاكتفاء المائي بنسبة 80-90% مع مشروع استجرار المياه

Lebanon 24
16-12-2025 | 03:14
 رأى النائب وضاح الصادق عبر منصة اكس أننا" نشهد اليوم تحوّلًا تاريخيًا في ملفّ المياه في بيروت، بعد إقرار اللجان المشتركة مشروع الحكومة لاستجرار المياه من الأوّلي والقرعون، على أن يتولّى مجلس الإنماء والإعمار تنفيذه. ومن المتوقّع أن يؤمّن المشروع، عند اكتماله خلال نحو سنة، اكتفاءً مائيًا للعاصمة بنسبة تراوح بين 80 و90 في المئة، بانتظار إقراره في الهيئة العامة للانطلاق فورًا بالتنفيذ"
كركي: تغطية المستلزمات الطبيّة بنسبة 90% دخلت حيّز التطبيق
الرئيس عون بحث مع وزير الطاقة نتائج محادثاته في قبرص حول استجرار الكهرباء
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق: نسبة التصويت الخاص تجاوزت 80%
ترامب يعلن التحضير لفرض تعريفة جمركية بنسبة 5% على المكسيك إذا استمرت بانتهاك اتفاقية المياه
