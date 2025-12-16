في طرابلس.. سرقوا تحفًا ومقنيات أثريّة من أحد المنازل وشعبة المعلومات توقفهم

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 16-11-2025، دخل أشخاص مجهولون، بواسطة الكسر والخلع، إلى منزلٍ في محلّة الميناء – ، وسرقوا تحفًا ومقتنيات أثريّة وتماثيل من .



على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المتورطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت ، وخلال ساعات معدودة، من معرفة اسمَي الفاعلَين، وهما:



ح. ش. (مواليد عام 1997، سوري)

(مواليد عام 1996، سوري)

بتاريخَي ۱۷ و۲۰۲۵-۱۱-۱۸، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما دوريّة من الشّعبة في محلّتَي التّل والمرفأ، وضبطت في منزل الموقوف الأوّل قسمًا من المسروقات.



بالتّحقيق معهما، اعترف (ح. ش.) بتنفيذ عمليّة السّرقة بالتّنسيق مع الموقوف الثاني، وأنه قام ببيع قسمٍ من المقتنيات الأثريّة وتماثيل العاج لأشخاصٍ يعملون في هذا المجال. واعترف الموقوف الثاني بمشاركته في عمليّة التّخطيط للسّرقة من دون المشاركة في التنفيذ.



بنتيجة المتابعة، تمكّنت الشّعبة من تحديد أسماء الأشخاص الذين اشتروا المسروقات، وهم كل من: (ع. س. مواليد عام 1980، سوري)، (أ. ص. مواليد عام 1981، لبناني)، (م. م. مواليد عام 1992، لبناني)، (م. ع. مواليد عام 1990، لبناني)، (ز. أ. مواليد عام 1993، سوري)



بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة شراء المقتنيات الأثريّة، فتمّ ضبط كل المسروقات، وأعيدت إلى مالكيها.



أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.

