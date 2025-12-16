تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

مباراة طباعة الأفلام والوسائط المتعددة في 4 آذار المقبل

Lebanon 24
16-12-2025 | 03:21
تسلمت وزارة الثقافة كتابًا من سفارة لبنان في برلين عبر وزارة الخارجية مرسلًا من اللجنة المنظمة لفعالية The Golden City Gate المقرر اقامتها في اطار معرض بورصة للسياحة الدولية ITB في برلين من 3الى 5 آذار 2026 في مباراة طباعة الأفلام والوسائط المتعددة .

Film Print Multimedia  Competitionالتي سوف تقدم في معرض
Grosser Stern ضمن فعاليات ITB.

تنظّم المباراةفي 4 آذار 2026 .
وسيتم تقديم جائزة Award of Short Paths  للمشاريع الفائزة .

للحصول على المزيد من المعلومات يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني:
info@-the-golden-
 city-gate.com
او الهاتف المحمول:
+491714274271

 

