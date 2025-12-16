مباراة طباعة الأفلام والوسائط المتعددة في 4 آذار المقبل

تسلمت كتابًا من في عبر مرسلًا من لفعالية The Golden City Gate المقرر اقامتها في اطار معرض بورصة للسياحة الدولية ITB في برلين من 3الى 5 آذار 2026 في مباراة طباعة الأفلام والوسائط المتعددة .

Film Print Multimedia Competitionالتي سوف تقدم في معرض

Grosser Stern ضمن فعاليات ITB.

تنظّم المباراةفي 4 آذار 2026 .

وسيتم تقديم جائزة Award of Short Paths للمشاريع الفائزة .

للحصول على المزيد من المعلومات يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني:

info@-the-golden-

city-gate.com

او الهاتف المحمول:

+491714274271