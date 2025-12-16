مباراة طباعة الأفلام والوسائط المتعددة في 4 آذار المقبل

تسلمت وزارة الثقافة كتابًا من سفارة لبنان في برلين عبر وزارة الخارجية مرسلًا من اللجنة المنظمة لفعالية The Golden City Gate المقرر اقامتها في اطار معرض بورصة للسياحة الدولية ITB في برلين من 3الى 5 آذار 2026 في مباراة طباعة الأفلام والوسائط المتعددة .
Film Print Multimedia Competitionالتي سوف تقدم في معرض
Grosser Stern ضمن فعاليات ITB.
تنظّم المباراةفي 4 آذار 2026 .
وسيتم تقديم جائزة Award of Short Paths للمشاريع الفائزة .
للحصول على المزيد من المعلومات يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني:
info@-the-golden-
city-gate.com
او الهاتف المحمول:
+491714274271