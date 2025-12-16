هذا هو رسم الانتساب السنوي الى نقابة محرري الصحافة

أعلنت ، في بيان، "أن الرسم السنوي لاشتراك المنتسبين إليها اصبح(2000000) مليوني ، على أن يبدأ العمل بهذا القرار ابتداءً من ١/١/٢٠٢٦.

أما رسم الانتساب الجديد إلى النقابة فقد اصبح (5000000) خمسة ملايين ليرة لبنانية، ويبدأ العمل به من التاريخ المحدد اعلاه".

