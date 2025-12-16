حيدر: التعاون مع الجامعة الأميركية ركيزة لإصلاح مستدام في سوق العمل

وقعت وزارة العمل والجامعة الأميركية في (AUB) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير سياسات العمل المبنية على الأدلة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم الإصلاح والتحول الرقمي في قطاع العمل.



وجرى حفل التوقيع في حرم بحضور وزير العمل ورئيس الجامعة الدكتور فضلو ، إلى جانب قيادات وممثلين عن ، وحضور للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في إطار الشق المتعلق بدعم مسار إصلاح الضمان وتعزيز التنسيق المؤسسي.



وأكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر أن "هذه الشراكة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل، من خلال الاعتماد على البحث العلمي، والتدريب، والتحديث الرقمي، بما يساهم في تحسين الحوكمة وتحقيق إصلاحات مستدامة".



، شدد الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري على "أهمية وضع الإمكانات الأكاديمية والبحثية في خدمة الصالح العام، والمساهمة في خلق فرص عمل حقيقية تحد من الهجرة وتدعم بقاء الشباب في وطنهم".



كما أشاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بالمبادرة، مشيرًا إلى "دور الجامعة الأميركية في بيروت في توفير الخبرات الأكاديمية والبحثية لدعم السياسات العامة"، معربًا عن أمله في "تطوير التعاون مستقبلاً ليشمل برامج تدريبية وبناء قدرات إضافية وتعزيز التكامل بين وزارة العمل والصندوق بما يرفع من فعالية السياسات والإصلاحات في قطاع العمل والحماية الاجتماعية".



واشارت وزارة العمل في بيان الى ان"المذكرة تركز على التعاون في مجالات البحث والدعم السياساتي لمعالجة قضايا أساسية، أبرزها البطالة ولا سيما بين الشباب، عمالة الأطفال، سياسات الأجور، مواءمة سوق العمل مع التعليم، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات والتحول الرقمي.



كما تشكل هذه المذكرة خطوة متقدمة في تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والحكومي، بما يساهم في دعم الحوكمة الرشيدة وتحقيق إصلاحات مستدامة في قطاع العمل". (الوكالة الوطنية)

