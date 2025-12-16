الجيش يفجّر صناديق مفخخة خلّفها العدو الإسرائيلي في بلدة الضهيرة

افادت المعلومات بانه بعد الكشف من قبل وحدة الهندسة في الجيش على الصناديق التي وضعها العدو الاسرائيلي خلال تسلله إلى بلدة تبين بانها مفخخةً وقد ضرب الجيش طوقا امنيا وعمل على تفجيرها.

(الوكالة الوطنية)