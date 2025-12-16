تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
موجة سرقات تهز بلدة لبنانية... ومناشدات

Lebanon 24
16-12-2025 | 08:29
شهدت بلدة نمرين الضنية، موجة سرقات استهدفت عددا من المنازل، انطلاقا من حي تل نمرين صعودا نحو جرد المنشرة نبع السكر والجوار، حيث اقدم مجهولون على خلع وكسر الأبواب الحديدية بالآلات الحادة والجلخ وغيرها، وركزوا على سرقة أدوات الطاقة الشمسية وجرار الغاز والأدوات الكهربائية والعدد الزراعية وغيرها من الاساسيات.

وناشد الأهالي قائمقام المنية الضنية ورئيس بلدية نمرين وإتحاد بلديات الضنية وأجهزة الدولة والقوى الامنية، "العمل الجاد لإيجاد حل لهذه الكارثة التي تتكرر سنويا خلال فصل الشتاء، والعمل على وضع حد لهذا الإجرام في حق الاهالي وتسير دوريات لكشف الفاعلين وسوقهم الى السجون بناء لإشارة القضاء المختص". (الوكالة الوطنية)
 
الوكالة الوطنية

القضاء ا

الضنية

المنية

القضاء

لبنان

الغاز

الجلخ

