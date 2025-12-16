موجة سرقات تهز بلدة لبنانية... ومناشدات

شهدت بلدة نمرين ، موجة سرقات استهدفت عددا من المنازل، انطلاقا من حي تل نمرين صعودا نحو جرد المنشرة نبع السكر والجوار، حيث اقدم مجهولون على خلع وكسر الأبواب الحديدية بالآلات الحادة والجلخ وغيرها، وركزوا على سرقة أدوات الطاقة الشمسية وجرار والأدوات الكهربائية والعدد الزراعية وغيرها من الاساسيات.وناشد الأهالي قائمقام الضنية ورئيس بلدية نمرين وإتحاد بلديات الضنية وأجهزة الدولة والقوى الامنية، "العمل الجاد لإيجاد حل لهذه الكارثة التي تتكرر سنويا خلال فصل الشتاء، والعمل على وضع حد لهذا الإجرام في حق الاهالي وتسير دوريات لكشف الفاعلين وسوقهم الى السجون بناء لإشارة المختص". (الوكالة الوطنية)