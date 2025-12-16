تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تفاصيل جديدة في قضية فضل شاكر… ومحاميه يكشف سبب تأخّر المحاكمات

Lebanon 24
16-12-2025 | 12:39
A-
A+
Doc-P-1456135-639015107901131268.webp
Doc-P-1456135-639015107901131268.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح المحامي أشرف الموسوي أنّ المسار القانوني في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر يتّسم بتعقيدات إجرائية واضحة، ما ينعكس بطئًا في سير المحاكمات المرتبطة بالملف.

وأشار الموسوي إلى أنّ أبرز العوائق القائمة تتمثّل بعدم اكتمال التبليغات في عدد كبير من الدعاوى، وهو ما يؤدّي تلقائيًا إلى تأخير الإجراءات القضائية، مؤكدًا أنّ هذا الواقع وحده كفيل بدحض كل ما يُتداول عن وجود أي غطاء سياسي، داخليًا كان أم خارجيًا، للقضية. وشدّد على أنّ الحديث عن "سقوف لبنانية أو عربية" ترعى ملف فضل شاكر القضائي لا أساس له من الصحة.

وفي ما يتعلّق بقرار المحكمة العسكرية السابق تأجيل المحاكمة إلى الثالث من شباط 2026 بناءً على طلب من وكيلة الدفاع أماندا مبارك، أكّد الموسوي أنّ خصوصية مسار المحاكمة لا تتيح لأي طرف خارجي التعليق على تفاصيلها، باعتبارها شأنًا محصورًا بفريق الدفاع والقضاء المختص. ولفت إلى أنّ أي توقعات مرتبطة بجلسة شباط 2026 تبقى غير محسومة، إذ إن مسار القضية مرتبط باستكمال الخصومة القانونية وتحديد المدّعين الذين أسقطوا دعاواهم.

وفي السياق نفسه، أرجأت محكمة الجنايات في بيروت محاكمة فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين في قضية محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا هلال حمود عام 2013، وذلك لعدم اكتمال الخصومة وعدم تبليغ بعض المدّعى عليهم بموعد الجلسة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.

وكانت المحكمة العسكرية قد حدّدت سابقًا يوم 25 تشرين الثاني موعدًا لبدء محاكمة شاكر في أربع دعاوى تتعلّق بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها. ويأتي ذلك بعد تسليم شاكر نفسه إلى الجيش اللبناني في الخامس من تشرين الأول 2025 عند مدخل مخيم عين الحلوة، على خلفية أحداث عبرا عام 2013 التي شهدت اشتباكات دامية بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني.

وقد أسفرت تلك الأحداث عن مقتل 18 عسكريًا و11 مسلحًا، وانتهت بسيطرة الجيش على المجمع الذي كان يتخذه الأسير ومناصروه، وبينهم فضل شاكر، مقرًا لهم، قبل أن يتوارى الأخير عن الأنظار ويلجأ إلى مخيم عين الحلوة لسنوات.

يُذكر أنّ القضاء العسكري كان قد أصدر في عام 2020 حكمين غيابيَّين بحق شاكر، قضى الأول بسجنه 15 عامًا مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة التدخل في أعمال إرهابية عبر تقديم خدمات لوجستية، فيما قضى الحكم الثاني بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية بتهمة تمويل جماعة أحمد الأسير وتأمين أسلحة وذخائر لها.

وفي المقابل، يؤكد فضل شاكر، عبر محاميه، براءته من التهم المنسوبة إليه، نافيًا مشاركته في إطلاق النار على الجيش خلال أحداث عبرا.

(وسائل إعلام لبنانية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا جديد مُحاكمة الفنان فضل شاكر
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تمّ تأجيل مُحاكمة الفنان فضل شاكر؟
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الثلاثاء المقبل... موعد بدء محاكمة فضل شاكر
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاهد تكشف منزل فضل شاكر.. شاهدوها
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم عين الحلوة

الجيش اللبناني

عين الحلوة

عين الحلو

المقاومة

مخيم عين

القضاء

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2025-12-16
Lebanon24
16:23 | 2025-12-16
Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:20 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24