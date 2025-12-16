في هذه المنطقة.. توقيف أربعيني متورط في اعتداء جنسي على قاصر!

تمكنت دورية من مفرزة استقصاء من توقيف المدعو "ر.ن"، البالغ 40 عامًا، بعد تورطه في الاعتداء الجنسي على طفل قاصر يبلغ من العمر 13 عامًا في منطقة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وأشارت المعلومات إلى أن هذه الاعتداءات استمرت لعدة أشهر قبل أن تتمكن الجهات المختصة من القبض على المتهم.



وقد جرى اقتياده إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تحت إشراف المختص.



