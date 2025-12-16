وزارة الصحة تدرس آلية دعم صحي لمتضرري القرى الحدودية

زار وفد من "تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية"، برئاسة منسّقه المهندس طارق مزرعاني، الدكتور ركان في مكتبه في الوزارة، حيث وجّه إليه الشكر على الجهود التي يبذلها في تطوير عمومًا، وعلى اهتمامه الخاص بالنازحين ومتضرري الحرب.



وبحسب بيان للتجمّع، عرض الوفد على الوزير اقتراحًا يقضي بإصدار بطاقة خاصة لمتضرري ونازحي القرى الحدودية الذين لا تزال معاناتهم مستمرة منذ أكثر من عامين، نتيجة انقطاعهم عن العمل وفقدانهم مصادر دخلهم، على أن تُسمّى بطاقة "عائد"، وتتيح لحاملها الاستفادة من بنسبة مئة في المئة في .



وأشار البيان إلى أنّ الوزير ناصر الدين تبنّى الاقتراح بالكامل، واعدًا بالعمل عليه بأقصى سرعة بالتعاون مع الإدارات المعنية والتجمّع، بعد إجراء إحصاء دقيق للمستفيدين، على أن يُصار إلى تطوير هذه البطاقة لاحقًا لتشمل تقديمات إضافية للنازحين خارج إطار الإدارات والجهات الرسمية.



كما أكّد الوزير أنّ حاملي بطاقات الإعاقة الصادرة عن يحق لهم تلقّي العلاج المجاني بنسبة مئة في المئة في المستشفيات الحكومية، وفق لائحة الأمراض التي تغطيها الوزارة، داعيًا كل من لا يحصل على هذا الحق إلى التواصل مع الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتناول اللقاء البحث في ملفات صحية أخرى، ولا سيما ما يتعلّق بتأمين الأدوية المزمنة بشكل دائم وبأسعار أقل من السوق، حيث شدّد ناصر الدين على استعداد الوزارة الدائم لتأمين هذه الأدوية ضمن الإمكانات المتاحة.



وفي ختام الزيارة، أكّد الوزير استعداده لمتابعة أي مطلب محق يخص أهالي القرى الحدودية والنازحين، فيما شكر الوفد ناصر الدين على تعاونه واهتمامه بكل ما يخدم صحة المواطنين والمصلحة العامة.

