تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الصحة تدرس آلية دعم صحي لمتضرري القرى الحدودية

Lebanon 24
16-12-2025 | 12:56
A-
A+
Doc-P-1456145-639015118133726150.png
Doc-P-1456145-639015118133726150.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من "تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية"، برئاسة منسّقه المهندس طارق مزرعاني، وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة، حيث وجّه إليه الشكر على الجهود التي يبذلها في تطوير الخدمات الصحية عمومًا، وعلى اهتمامه الخاص بالنازحين ومتضرري الحرب.

وبحسب بيان للتجمّع، عرض الوفد على الوزير اقتراحًا يقضي بإصدار بطاقة خاصة لمتضرري ونازحي القرى الحدودية الذين لا تزال معاناتهم مستمرة منذ أكثر من عامين، نتيجة انقطاعهم عن العمل وفقدانهم مصادر دخلهم، على أن تُسمّى بطاقة "عائد"، وتتيح لحاملها الاستفادة من العلاج المجاني بنسبة مئة في المئة في المستشفيات الحكومية.

وأشار البيان إلى أنّ الوزير ناصر الدين تبنّى الاقتراح بالكامل، واعدًا بالعمل عليه بأقصى سرعة بالتعاون مع الإدارات المعنية والتجمّع، بعد إجراء إحصاء دقيق للمستفيدين، على أن يُصار إلى تطوير هذه البطاقة لاحقًا لتشمل تقديمات إضافية للنازحين خارج إطار الإدارات والجهات الرسمية.

كما أكّد الوزير أنّ حاملي بطاقات الإعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية يحق لهم تلقّي العلاج المجاني بنسبة مئة في المئة في المستشفيات الحكومية، وفق لائحة الأمراض التي تغطيها الوزارة، داعيًا كل من لا يحصل على هذا الحق إلى التواصل مع الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتناول اللقاء البحث في ملفات صحية أخرى، ولا سيما ما يتعلّق بتأمين الأدوية المزمنة بشكل دائم وبأسعار أقل من السوق، حيث شدّد ناصر الدين على استعداد الوزارة الدائم لتأمين هذه الأدوية ضمن الإمكانات المتاحة.

وفي ختام الزيارة، أكّد الوزير استعداده لمتابعة أي مطلب محق يخص أهالي القرى الحدودية والنازحين، فيما شكر الوفد ناصر الدين على تعاونه واهتمامه بكل ما يخدم صحة المواطنين والمصلحة العامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجي يزور قيادة اليونيفل في الناقورة ويجول على القرى الحدودية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
طارق مزرعاني زار بري وسلمه لائحة بمطالب أهالي القرى الحدودية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير كمال شحادة: طالبنا بضمّ المتضررين في انفجار المرفأ إلى آلية التعويض على المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة وشكّلت لجنة وزارية لهذا الغرض
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب محمد الخواجة ممثلا الرئيس نبيه بري في اللقاء التنسيقي الاول نحو اعادة الاعمار: لقد اثبت أهالي القرى الحدودية انهم لا ينتظرون المعجزات بل يصنعونها بالثبات والعرق والدم
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

المستشفيات الحكومية

الشؤون الاجتماعية

الجهات الرسمية

الخدمات الصحية

العلاج المجاني

وزارة الشؤون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2025-12-16
Lebanon24
16:23 | 2025-12-16
Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:20 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24