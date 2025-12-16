جنوبًا.. إليكم ما يفعله الجيش الإسرائيلي

ينفذ الجيش أعمال تجريف جنوب الخط الأزرق داخل الأراضي المحتلة، بين أطراف مارون الرأس وبلدة صلحا المحتلة، لاستكمال الجدار الإسمنتي الفاصل، وفق معلومات " ".

