أبي المنى يلتقي مطارنة موارنة ويؤكد أهمية الشراكة الوطنية

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، الطائفة في ، وفدًا من المطارنة الموارنة ضمّ المطران بولس مطر، راعي أبرشية البترون المطران منير خير الله، وراعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، حيث جرى البحث في عدد من الروحية والوطنية العامة.



وتناول اللقاء النتائج الإيجابية لزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى ، وما رافقها من لقاءات إسلامية– ، إضافة إلى التأكيد على أهمية العمل المشترك في سبيل تنقية الذاكرة الوطنية وتعزيز العيش المشترك.



وفي إطار اللقاءات، استقبل الشيخ أبي المنى العميد المتقاعد منير شعبان ونجله، كما ترأس اجتماع لجنة الأوقاف بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة والأعضاء.



ومن جهة ثانية، أوفد شيخ العقل للمجلس المذهبي مازن فياض، ورئيس اللجنة والتربوية في المجلس الشيخ فاضل سليم، لتقديم التعازي بالنائب غسان السكاف، وذلك في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في الأشرفية.

