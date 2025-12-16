تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبي المنى يلتقي مطارنة موارنة ويؤكد أهمية الشراكة الوطنية

Lebanon 24
16-12-2025 | 13:07
A-
A+
Doc-P-1456151-639015124798593352.png
Doc-P-1456151-639015124798593352.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة في بيروت، وفدًا من المطارنة الموارنة ضمّ المطران بولس مطر، راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خير الله، وراعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الروحية والوطنية العامة.

وتناول اللقاء النتائج الإيجابية لزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، وما رافقها من لقاءات إسلامية–مسيحية، إضافة إلى التأكيد على أهمية العمل المشترك في سبيل تنقية الذاكرة الوطنية وتعزيز العيش المشترك.

وفي إطار اللقاءات، استقبل الشيخ أبي المنى العميد المتقاعد منير شعبان ونجله، كما ترأس اجتماع لجنة الأوقاف بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة والأعضاء.

ومن جهة ثانية، أوفد شيخ العقل المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض، ورئيس اللجنة الدينية والتربوية في المجلس الشيخ فاضل سليم، لتقديم التعازي بالنائب غسان السكاف، وذلك في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في الأشرفية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبي المنى يستقبل وفداً من طرابلس ويؤكد أهمية توسيع الحوار الوطني
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى في ساحة الشهداء: نصلّي معاً لخلاص لبنان وتحصين شراكته الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
استراتيجية ترامب للأمن القومي تؤكد أهمية دفع أوروبا للاعتماد أكثر على نفسها والانتقال لشراكة مع إفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا في باريس: تعزيز الشراكة اللبنانية–الأوروبية ودعم عودة النازحين
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

المارونية

الماروني

الدينية

القضايا

إسلامي

الطائف

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2025-12-16
Lebanon24
16:23 | 2025-12-16
Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:20 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24