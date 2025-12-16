الجلسة التشريعية "ليست تحديا لاحد"...بري :الانتخابات في موعدها

كتب رضوان عقيل في" النهار": يسعى الرئيس إلى اختتام السنة بجلسة تشريعية عامة لمتابعة جدول الجلسة السابقة. يتوجه نحو نصف عدد أعضاء المجلس إلى جلسة غد الخميس، سعيا إلى توفير النصاب المطلوب، ولا سيما أن نوابا أعلنوا استعدادهم للحضور إلى جانب كتل "أمل" و" " و" " و"اللقاء الديموقراطي"، وسط تغيب "القوات" والكتائب وعدد لا بأس به من النواب . ويوضح النائب خليل لـ"النهار" أن "رئيس المجلس يقوم بالدور المطلوب منه بحكم الموقع الدستوري الذي يتولاه، ونحن لا نريد من خلال هذه الجلسة إلا تسيير عمل البرلمان، ولا نتحدى أحدا". وماذا عن الكتل التي لن تشارك؟ يكتفي بالرد: "إذا حضرت هذه الكتل فأهلا وسهلا".وتبقى الجلسة العامة بالنسبة إلى النواب المشاركين أو المتغيبين محل متابعة وربط بالانتخابات النيابية لمعرفة مصير الاستحقاق، ولا سيما أن عددا لا بأس به من نواب حزبيين أو مستقلين يتمنى إبعاد هذه الكأس .

ويرد رئيس المجلس على سؤال لـ"النهار" توضيحا لهذه المسألة: "للمرة الألف، أكرر أنني مع إجراء الانتخابات في موعدها وفقا للقانون الحالي، ونرفض التأجيل أو التمديد للمجلس".

في المقابل، تستمر "القوات" على موقفها، ويقول نائبها فادي كرم: "لم يتغير المشهد لنشارك في الجلسة العامة، لأن الرئيس يتجاوز الدستور لعدم إدراجه مشروع تعديل قانون الانتخاب في جدول الأعمال.

وتلتقي "القوات" هنا مع "أمل" على إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها "ولو ليوم واحد، وهذا موقف ثابت عندنا ولا نتراجع عنه".

ويبقى أن كثيرين يشبهون قانون الانتخاب بـ"كرة النار" التي تخلصت منها الحكومة عبر نقل المشروع إلى البرلمان، وتشير مصادر حكومية إلى أن القانون في شكله الحالي "غير قابل للتطبيق"، مع التوجه إلى إبرام تسوية تقضي بإلغاء المقاعد الـ6 في الخارج وتأجيل الاستحقاق شهرين وإتمام كل عملية الانتخاب في .

