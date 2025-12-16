تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الموسوي في زيارة سرية للسعودية ؟

Lebanon 24
16-12-2025 | 23:06
A-
A+
Doc-P-1456266-639015484564123469.webp
Doc-P-1456266-639015484564123469.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت نورما ابو زيد في" نداء الوطن":توالدت الأسئلة عندما فُتحت في السادس والسابع من شهر كانون الأوّل الحالي أبواب اسطنبول لوفد من "حزب الله"، يتقدّمه مسؤول العلاقات العربية والدولية عمّار الموسوي، تحت عنوان اسمه "مؤتمر العهد للقدس". فهل قرّرت أنقرة أن تكون "طهران الجديدة"؟ . بعض الجواب، يكمن في زيارة سريّة يقوم بها عمّار الموسوي إلى المملكة العربيّة السعوديّة. بحسب معلومات "نداء الوطن"، بدأت الزيارة قبل ثلاثة أيام، لا خارج الضوء فحسب، بل تحت رعاية وساطة تركيّة، بمعرفة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبإخراج سياسي هادئ ومتقن تولّاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي. تنقل مصادر "نداء الوطن"، أن الزيارة تندرج في خانة التطمينات، لا في خانة تقريش السلاح إلى صلاحيات، موضحة أن المقاربة السعودية تقوم على تقديم هذه التطمينات كبديل عن ممثّل شيعي وآخر سنّي في لجنة "الميكانيزم"، الى جانب السفير سيمون كرم الذي يترأس اللجنة. وتضيف المصادر أن النقاش لا يقتصر على هذا الإطار، بل يشمل أيضًا البحث في احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، في انتظار تبلور المشهد اللبناني والإقليمي.
تؤكّد المصادر أن ملف إعادة الإعمار غير مدرج على جدول أعمال الزيارة، غير أن نجاحها قد يفتح الباب اللبناني أمام مساعدات سعوديّة لاحقة. إلا أن المشاركة السعودية غير الوازنة في "مؤتمر باريس" لدعم الجيش، مؤشر على أن المملكة لم تضع ثقلها بعد، وأنها لا تزال تراقب المسار قبل الانتقال إلى مرحلة الالتزام ماليًا سواء في تسليح الجيش اللبناني أو في إعادة الإعمار. ويبقى السؤال الأوضح، ما فائدة التواصل مع حزب تتعامل معه عواصم عربية على قاعدة الضرورة لا القناعة؟ تقول المصادر إن المملكة وتركيا تتقاطعان عند هاجس عدم الاطمئنان لإسرائيل. السعودية متمسّكة بورقة "قمة بيروت" القائمة على حلّ الدولتين، بينما تركيا ترى في "حزب الله" فرصة للاستثمار لبنانيًا وإقليميًا!. عند هذه النقطة، يصبح السؤال الأكثر فجاجة: هل تكتفي تركيا بلعب دور الوسيط الطموح، أم هي تسعى بهدوء إلى وراثة الدور الإيراني في احتضان الحركات الإسلامية، سنّتها وشيعتها، تحت راية عثمانية محدّثة، أقلّ صخبًا من النسخة الملاليّة وأكثر براغماتية؟

وكتب عمر البردان في" اللواء": يبدو أن الهوة الدبلوماسية بين لبنان وإيران آخذة بالاتساع، بعد المواقف المنتقدة وبعنف من جانب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ضد السياسة الإيرانية تجاه لبنان، تزامناً مع انتقادات أطراف لبنانية لمواقف عدد من المسؤولين الإيرانيين من الملف اللبناني . لا بل أكثر من ذلك، في ظل وجود برودة لبنانية إزاء رغبة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بزيارة لبنان في المرحلة المقبلة .
وقد لاقت التصريحات الإيرانية الأخيرة، استنكاراً واسعاً من جانب معارضي "حزب الله" ومنتقدي السياسة الإيرانية تجاه لبنان، حيث أكدت مصادر نيابية بارزة في كتلتي "الكتائب" و"القوات اللبنانية"  رفضها القاطع للكلام الإيراني الذي "يشكل تدخلاً سافراً وخطيراً في شؤون لبنان الداخلية، وبمثابة ضوء أخضر ل"حزب الله" للإمعان أكثر في تحدي الدولة اللبنانية، ورفض تطبيق قرارات حصرية السلاح" . لا بل اعتبرت المصادر أن ما يقوله عدد من المسؤولين الإيرانيين، بمثابة "ضوء أخضر لإسرائيل لتوجيه ضربة واسعة ضد لبنان، بذريعة نزع سلاح "الحزب"، ما يؤكد وجود مصلحة إسرائيلية إيرانية في ضرب مقومات الدولة في هذا البلد بجميع مؤسساتها، وتالياً إعادة إنهاض الدويلة على حساب الدولة". وتعتبر أوساط سياسية، أن العلاقات اللبنانية الإيرانية تمر بفترة حرجة، في ظل تصاعد حدة الانتقادات لسياسة طهران تجاه بيروت . وبعدما ظهر بوضوح أن إيران مصرة على الاستمرار بالتدخل في الشأن اللبناني الداخلي . لكن في المقابل، فإن الأوساط تشدد على أن "هناك قراراً دولياً واضحاً بإنهاء كل أذرع إيران في المنطقة، في ظل وجود دينامية إقليمية ودولية هائلة لا تستطيع إيران الوقوف في وجهها، فكيف الحال بحزب الله والحرس الثوري والحشد الشعبي والحوثي، وكل من يدور في الفلك الإيراني؟"، مشيرة إلى أن، "هناك دعماً إقليمياً ودولياً لما تقوم به الحكومة، وتحديداً في موضوع السلاح غير الشرعي، سعياً لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبالتحديد سلاح حزب الله"
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيارة سرية لنائب وزير خارجية تايوان إلى إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بولتيكو: زيارة سرية لوزير الجيش الأميركي ورئيس هيئة الأركان لأوكرانيا هذا الأسبوع
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. ميسي في زيارة سرية ومفاجئة إلى "كامب نو"
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
موفد بري إلى السعودية بعد زيارة البابا
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 07:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الدولة على

نبيه برّي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:09 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:16 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:10 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:15 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2025-12-16
Lebanon24
22:09 | 2025-12-16
Lebanon24
22:16 | 2025-12-16
Lebanon24
22:10 | 2025-12-16
Lebanon24
23:15 | 2025-12-16
Lebanon24
23:13 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24