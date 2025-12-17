العلاقة ودية مع بري

تشير معطيات دبلوماسية إلى أنه، خلافا لما يُتداول في بعض ، فان العلاقة بين ودول عمومًا لا تزال جيدة ومستقرة.

وتفيد هذه المعطيات بأن النظرة الخليجية إلى في المرحلة الراهنة تقوم على ضرورة الحفاظ على حضوره السياسي وعدم الدفع في اتجاه إضعافه داخل المعادلة الداخلية .

وتوضح المصادر أن هذا التقييم منفصل تمامًا عن المواجهة السياسية القائمة مع " "، إذ يُنظر إلى بري كشخصية تملك هامش تواصل وقدرة على لعب أدوار لتأمين التوازن عند الحاجة ضمن المشهد السياسي القائم.





