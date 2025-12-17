العلاقة ودية مع بري

تشير معطيات دبلوماسية إلى أنه، خلافا لما يُتداول في بعض وسائل الإعلام
، فان العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري
ودول الخليج العربي
عمومًا لا تزال جيدة ومستقرة.
وتفيد هذه المعطيات بأن النظرة الخليجية إلى بري
في المرحلة الراهنة تقوم على ضرورة الحفاظ على حضوره السياسي وعدم الدفع في اتجاه إضعافه داخل المعادلة الداخلية اللبنانية
.
وتوضح المصادر أن هذا التقييم منفصل تمامًا عن المواجهة السياسية القائمة مع "حزب الله
"، إذ يُنظر إلى بري كشخصية تملك هامش تواصل وقدرة على لعب أدوار لتأمين التوازن عند الحاجة ضمن المشهد السياسي القائم.