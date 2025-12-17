تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

العلاقة ودية مع بري

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-12-2025 | 01:15
تشير معطيات دبلوماسية إلى أنه، خلافا لما يُتداول في بعض وسائل الإعلام، فان العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ودول الخليج العربي عمومًا لا تزال جيدة ومستقرة.
وتفيد هذه المعطيات بأن النظرة الخليجية إلى بري في المرحلة الراهنة تقوم على ضرورة الحفاظ على حضوره السياسي وعدم الدفع في اتجاه إضعافه داخل المعادلة الداخلية اللبنانية.
وتوضح المصادر أن هذا التقييم منفصل تمامًا عن المواجهة السياسية القائمة مع "حزب الله"، إذ يُنظر إلى بري كشخصية تملك هامش تواصل وقدرة على لعب أدوار لتأمين التوازن  عند الحاجة ضمن المشهد السياسي القائم.

المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وسائل الإعلام

الخليج العربي

دول الخليج

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

دبلوماسي

"خاص لبنان24"

