مرشحون يحرجون "حزب الله"

تؤكد أوساط مطّلعة بأن يواجه في المرحلة الراهنة إشكالية حقيقية مع عدد من المرشحين المحسوبين عليه أو القريبين منه من خارج الإطار الحزبي، وخصوصا الذين وقفوا إلى جانبه في محطات سابقة من الخلاف السياسي، باتوا يشكّلون إحراجًا واضحًا للحزب في الاستحقاق الانتخابي المقبل.وبحسب المصادر، يجد الحزب نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استيعابهم ضمن لوائحه وهذا مستبعد، أو تركهم يخوضون المعركة ضده بشكل غير مباشر. إلا أن الحزب، وفق التقديرات نفسها، لا يملك القدرة أو الرغبة في رفع خطاب سياسي تصادمي مع هؤلاء.