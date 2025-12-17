تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اسرائيل تحسم المواجهة العسكرية مع "الحزب".. وتحدد موعدها
Lebanon 24
17-12-2025
|
01:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن
إسرائيل
تستعد لمواجهة عسكرية مع
حزب الله
مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال
واشنطن
ترى إمكانية منع التصعيد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأن التنظيم "يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع"، وأن إسرائيل أبلغت واشنطن أن
الجيش اللبناني
لا يقوم بالمهمة المطلوبة.
ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى تراجع الدعم الأميركي لعمل عسكري إسرائيلي واسع ضد حزب الله في هذه المرحلة.
وفي وقت سبق، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن المؤسسة الأمنية
الإسرائيلية
تسعى إلى خوض عدة أيام من القتال في
لبنان
، يتم خلالها تدمير القدرات العسكرية لحزب الله ليس فقط جنوبي البلاد ولكن في مناطق أخرى، مع التركيز على العاصمة
بيروت
، حيث يقوم حزب الله بإعادة تأهيل بنيته التحتية، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
"إسرائيل هيوم" أشارت إلى أن نتنياهو سيتحدث مع
ترامب
حول ضرورة تحرك إسرائيل ضد حزب الله، وتنسيق هذه التحركات معه، في ظل تشكيك إسرائيل في قدرة الجيش
اللبناني على
نزع سلاح الحزب.
ولفتت إلى أن الرئيس الأميركي سيسعى لاستنفاد الحلول الدبلوماسية في لبنان قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب "البعث" يحدّد موعد إطلاق الاسم الجديد للحزب
Lebanon 24
حزب "البعث" يحدّد موعد إطلاق الاسم الجديد للحزب
17/12/2025 11:07:02
17/12/2025 11:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"القناة 12"الاسرائيلية: إسرائيل حددت موعداً لانتهاء مهلة للحكومة اللبنانية لازدياد وتيرة عمليات نزع سلاح "حزب الله" الرقابة العسكرية تمنع نشر الموعد
Lebanon 24
"القناة 12"الاسرائيلية: إسرائيل حددت موعداً لانتهاء مهلة للحكومة اللبنانية لازدياد وتيرة عمليات نزع سلاح "حزب الله" الرقابة العسكرية تمنع نشر الموعد
17/12/2025 11:07:02
17/12/2025 11:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
اسطفان: حذّر من المواجهة العسكرية للجيش مع إسرائيل
Lebanon 24
اسطفان: حذّر من المواجهة العسكرية للجيش مع إسرائيل
17/12/2025 11:07:02
17/12/2025 11:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بري "حاسم" في موقفه: الانتخابات في موعدها
Lebanon 24
بري "حاسم" في موقفه: الانتخابات في موعدها
17/12/2025 11:07:02
17/12/2025 11:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش اللبناني
اللبناني على
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
دبلوماسي
إسرائيل
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الحديث عن تغيير اسمها.. توضيح من مؤسسة القرض الحسن
Lebanon 24
بعد الحديث عن تغيير اسمها.. توضيح من مؤسسة القرض الحسن
04:00 | 2025-12-17
17/12/2025 04:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستنفر.. هكذا يستعد "انتخابياً"
Lebanon 24
"حزب الله" يستنفر.. هكذا يستعد "انتخابياً"
04:00 | 2025-12-17
17/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: لا قوانين ذات أهمية طارئة أكثر من قانون الانتخابات
Lebanon 24
حاصباني: لا قوانين ذات أهمية طارئة أكثر من قانون الانتخابات
03:46 | 2025-12-17
17/12/2025 03:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بوصعب: تأجيل تقني للانتخابات في كل الأحوال
Lebanon 24
بوصعب: تأجيل تقني للانتخابات في كل الأحوال
03:35 | 2025-12-17
17/12/2025 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2025-12-17
بعد الحديث عن تغيير اسمها.. توضيح من مؤسسة القرض الحسن
04:00 | 2025-12-17
"حزب الله" يستنفر.. هكذا يستعد "انتخابياً"
03:46 | 2025-12-17
حاصباني: لا قوانين ذات أهمية طارئة أكثر من قانون الانتخابات
03:35 | 2025-12-17
بوصعب: تأجيل تقني للانتخابات في كل الأحوال
03:30 | 2025-12-17
تقرير بريطاني يؤكد: إيران وحدها قادرة على نزع سلاح حزب الله
03:28 | 2025-12-17
بشأن البضائع والكونتنرات المكدسة في مرفأ بيروت.. هذا ما أعلنته مصلحة الابحاث العلمية
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 11:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 11:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 11:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24