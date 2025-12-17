سباق الأحزاب على حفلات الميلاد للأطفال

تسجل هذه الأيام منافسة غير مسبوقة بين الأحزاب لإقامة حفلات الميلاد للأطفال في مختلف الدوائر، حيث يسعى كل حزب إلى ترك بصمته وإظهار حضوره المجتمعي من خلال الفعاليات المليئة بالأنشطة والهدايا.

وتشير المعطيات إلى أنّ هذه المنافسة ليست فقط لإدخال البهجة الى قلوب الأطفال، بل أيضًا لتعزيز الوجود الشعبي والتواصل المباشر مع الحزبية في كل منطقة.



